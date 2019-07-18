В пятницу в Украине заметно подорожают доллары и евро
18:43, 18 июля 2019Финансы
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Официальный курс НБУ на 19 июля: 100 USD – 2603,0049 гривни; 100 EUR – 2919,5303 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2603,0049 (18 июля – 2586,2087)
100 EUR – 2919,5303 (18 июля – 2900,4331)
Как сообщает УНИАН, сегодня, 18 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,05/26,07 гривни/доллар, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро находятся на уровне 29,21/29,23 гривни/евро, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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