В пятницу в Украине заметно подорожают доллары и евро

Официальный курс НБУ на 19 июля: 100 USD – 2603,0049 гривни; 100 EUR – 2919,5303 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеИндекс Биг-Мака: гривня снова одна из самых недооцененных валют мира

100 USD США – 2603,0049 (18 июля – 2586,2087)

100 EUR – 2919,5303 (18 июля – 2900,4331)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 18 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,05/26,07 гривни/доллар, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 29,21/29,23 гривни/евро, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.