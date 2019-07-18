Украинцы за полгода заплатили 118 миллиардов налога на доходы физлиц

Поступления в сводный бюджет налога на доходы физлиц в первом полугодии увеличились на 21,6%.

Поступления налога на доходы физических лиц в сводный бюджет Украины в январе-июне 2019 года составили 118 млрд грн, что на 20,9 млрд грн, или на 21,6%, больше показателя за аналогичный период 2018 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы (ГФС).

В частности, только в июне было уплачено 22,4 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 17,7%, или на 3,4 млрд грн, превышает поступления июня прошлого года.

По данным пресс-службы, в первом полугодии текущего года в государственный бюджет поступило 10,4 млрд грн военного сбора, что на 22%, или на 1,9 млрд грн, больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В июне поступления военного сбора в госбюджет выросли на 18,2% – до почти 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, поступления в сводный бюджет Украины в январе-июне 2019 года выросли по сравнению с первым полугодием 2018 года на 14,2% - до 528,8 млрд грн.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита - 89,989 млрд грн.