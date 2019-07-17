Украинский бизнес снизил деловые ожидания

Пятая часть опрошенных компаний прогнозирует увеличение количества своих работников, тогда как 14,7% компаний ожидают сокращения персонала.

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий во втором квартале 2019 года снизился до 117,8% со 119,7% в первом квартале текущего года.

Читайте такжеУкраинский бизнес спрогнозировал курс гривни: ожидает укрепления нацвалюты

Об этом сообщается на сайте Национального банка со ссылкой на результаты опроса, проведенного с 3 мая по 4 июня среди руководителей 699 предприятий в 22 регионах Украины.

В частности, почти треть опрошенных руководителей компаний (29,5%) ожидает улучшения своего финансового состояния в течение следующих 12 месяцев, только 6,6% - ухудшения, тогда как стальные компании не прогнозируют изменений. Наиболее оптимистично настроены компании в сфере строительства.

Почти 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение года, 9,8% ожидают их снижения. Наиболее оптимистично настроены предприятия строительства, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли. Треть компаний ожидают роста экспорта.

Согласно опросу, 30,8% компаний прогнозируют рост объема инвестиций в оборудование, 8,2% ожидают их сокращения. Наибольшего роста инвестиций ожидают компании транспорта и складского хозяйства, а также энерго- и водоснабжения.

Пятая часть опрошенных компаний (19,1%) прогнозирует увеличение количества своих работников, тогда как 14,7% компаний ожидают сокращения персонала. Наиболее оптимистично настроены предприятия торговли, строительства, а также транспорта и складского хозяйства.

Согласно опросу НБУ, 65,4% респондентов ожидают увеличения расходов на оплату труда наемных работников, 33,7% прогнозируют неизменность расходов по этой статье, менее одного процента компаний прогнозируют снижение зарплат.

При этом доля компаний, которая планирует привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев, выросла до 41,5% с 38,2% кварталом ранее. Больше всего таких предприятий в перерабатывающей промышленности, а также в энерго- и водоснабжении.

Кроме того, более трети компаний (38,2%) ожидают увеличения объемов производства, и только 10,5% прогнозируют снижение.

По оценкам бизнеса, основными факторами, которые ограничивают темпы наращивания производства, остаются высокие цены на энергоносители, а также на сырье и материалы.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины проводит опрос относительно деловых ожиданий бизнеса ежеквартально среди руководителей компаний, представленных по основным видам и направлениям деятельности, размерам и количеству работников во всех регионах Украины, кроме оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей.