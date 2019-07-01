Польский банкир стад операционным директором «ПриватБанка»
Наблюдательный совет «ПриватБанка» по результатам открытого конкурса назначил членом правления финучреждения по операционным вопросам Марюса Качмарека.
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Как сообщила пресс-служба банка, новый операционный директор назначен сроком на три года и приступил к своим обязанностям с 1 июля.
В «ПриватБанке» сообщили, что до этого назначения Качмарек занимал пост главного операционного директора польского банка Eurobank S.A. Кроме того, он имеет обширный опыт руководства в финансовой и банковской сферах, включая такие структуры, как CompFort Meridian Polska S.A., Ernst&Young Polska.
Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.