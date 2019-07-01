Польский банкир стад операционным директором «ПриватБанка»

До этого назначения Марюс Качмарек занимал пост главного операционного директора польского банка Eurobank S.A.

Наблюдательный совет «ПриватБанка» по результатам открытого конкурса назначил членом правления финучреждения по операционным вопросам Марюса Качмарека.

Читайте также«ПриватБанк» перечислил в госбюджет второй транш дивидендов на 7 миллиардов

Как сообщила пресс-служба банка, новый операционный директор назначен сроком на три года и приступил к своим обязанностям с 1 июля.

В «ПриватБанке» сообщили, что до этого назначения Качмарек занимал пост главного операционного директора польского банка Eurobank S.A. Кроме того, он имеет обширный опыт руководства в финансовой и банковской сферах, включая такие структуры, как CompFort Meridian Polska S.A., Ernst&Young Polska.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.