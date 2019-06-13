Гривня снова укрепилась

Нацвалюта на межбанке 13 июня укрепилась к доллару на 3 копейки – до 26,43/26,47 грн/долл.

В четверг, 13 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,43/26,47 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,80/29,83 грн/евро, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 14 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,42 грн/долл., к евро – на уровне 29,82 грн/евро.