Курсы валют: доллар и евро подорожали

Национальный банк на четверг, 13 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,40 грн/долл., к евро – на уровне 29,89 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2640.1893 (12 июня – 2629.8950)

100 EUR – 2989.4863 (12 июня – 2977.0411)

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,50 грн/долл., что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,94/29,98 грн/евро, что также на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.