Курсы валют: доллар и евро подорожали
09:06, 13 июня 2019Финансы
265 0
Национальный банк на четверг, 13 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,40 грн/долл., к евро – на уровне 29,89 грн/евро.
Гривня подешевела / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
Читайте такжеЭкономист спрогнозировал курс доллара в Украине к концу лета 2019 (видео)
100 USD США – 2640.1893 (12 июня – 2629.8950)
100 EUR – 2989.4863 (12 июня – 2977.0411)
Как сообщал УНИАН, в среду, 12 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,50 грн/долл., что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,94/29,98 грн/евро, что также на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter