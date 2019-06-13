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Курсы валют: доллар и евро подорожали

09:06, 13 июня 2019
Финансы
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Гривня подешевела / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2640.1893 (12 июня – 2629.8950)

100 EUR – 2989.4863 (12 июня – 2977.0411)

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,50 грн/долл., что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,94/29,98 грн/евро, что также на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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