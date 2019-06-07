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Украинцы в мае продали банкам на $25 миллионов больше валюты, чем купили

13:38, 07 июня 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты населением через банки превысила ее покупку, после того как два месяца подряд – в марте и апреле – украинцы покупали больше валюты.

Показатель продажи валюты населением через банки с начала года - за январь-май - выше покупки на 71,2 млн долл.

Справка УНИАН. Продажа валюты населением через банки в целом за 2018 год превысила ее покупку на 1,5 млрд долл.

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Теги: #покупка валюты#валютный рынок#продажа валюты