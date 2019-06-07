Украинцы в мае продали банкам на $25 миллионов больше валюты, чем купили
13:38, 07 июня 2019Финансы
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Продажа превысила покупку, после того как два месяца подряд – в марте и апреле – украинцы покупали больше валюты.
Иллюстрация REUTERS
Украинцы в мае продали через банковскую систему 1,216 млрд долл., или на 25 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем купили.
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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты населением через банки превысила ее покупку, после того как два месяца подряд – в марте и апреле – украинцы покупали больше валюты.
Показатель продажи валюты населением через банки с начала года - за январь-май - выше покупки на 71,2 млн долл.
Справка УНИАН. Продажа валюты населением через банки в целом за 2018 год превысила ее покупку на 1,5 млрд долл.
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