В Украине значительно подорожал доллар - гривня опустилась на 20 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 17 копеек.

В четверг, 30 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,92/26,95 грн/долл., что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,93/29,97 грн/евро, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2687.2573 (30 мая – 2668.3376)

100 EUR – 2991.9923 (30 мая – 2976.7974)