В четверг в Украине ощутимо подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 30 мая: 100 USD – 2668,3376 гривни; 100 EUR – 2976,7974 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2668,3376 (29 мая – 2640,6167)

100 EUR – 2976,7974 (29 мая – 2955,3782)

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,75 гривни/доллар, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,76/29,80 гривни/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.