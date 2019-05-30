Иностранцы увеличили скупку украинских гособлигаций

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составил 5,5% от их общего объема в обороте.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 0,9 миллиарда гривень, или на 2,1%, - до 42,3 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 35,9 миллиарда гривень, или в 6,7 раза.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов составил 5,5% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 миллиарда гривень, или на 21,7%.