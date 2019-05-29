Зарплатные долги в Украине выросли до 2,6 миллиарда

Задолженность работникам экономически активных предприятий выросла на 10,6%.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в апреле 2019 года увеличилась по сравнению с мартом на 6,2% и на 1 мая этого года составила 2,615 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

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В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 мая текущего года составила 1,416 млрд грн, что на 10,6% больше показателя на 1 апреля.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4 173 грн с 3 723 грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в апреле 2019 года выросла по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1% - до 10 269 грн.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.