Команда Зеленского даже не рассматривает вопрос объявления дефолта - Данилюк

Позиция государства состоит в том, чтобы защищать интересы граждан.

Команда президента Владимира Зеленского даже не рассматривает вопрос объявления дефолта Украины.

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Об этом заявил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи команды Зеленского с представителями миссии Международного валютного фонда.

«Позиция государства состоит в том, чтобы защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долговым инструментам - это дорога в никуда. Это дорога, которая подрывает доверие в государство, которая сразу будет приводить к последствиям, которые негативно почувствуют люди. Потому такие решения даже не рассматриваются», - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-март 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,6% - до 78,78 млрд долл.