Гривня подешевела к доллару на 17 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 18 копеек.

Во вторник, 28 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,49/26,53 грн/долл., что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,65/29,68 грн/евро, что на 18 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2640.6167 (28 мая – 2632.5682)

100 EUR – 2955.3782 (28 мая – 2947.9499)