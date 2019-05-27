Завтра в Украине ощутимо подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 28 мая: 100 USD – 2632,5682 гривни; 100 EUR – 2947,9499 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеНБУ с начала мая пополнил резервы на $192 миллиона

100 USD США – 2632,5682 (27 мая – 2647,4780)

100 EUR – 2947,9499 (27 мая – 2961,7336)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 27 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,33/26,36 гривни/доллар, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,48/29,50 гривни/евро, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.