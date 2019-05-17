Фонд гарантирования ликвидировал два банка

По состоянию на 1 мая Фонд продолжал ликвидацию 86 банков.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банков "Стандарт" и "Терра Банк".

Читайте такжеВ украинских банках стало больше гривневых и валютных депозитов

Как сообщается на сайте Фонда, соответствующие записи о ликвидации банков внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Также сообщается, что в связи с завершением ликвидации неудовлетворенные требования кредиторов из-за недостаточности активов считаются погашенными.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков. За этот период Фонд гарантирования выплатил вкладчикам банков в своем управлении почти 90 миллиардов гривень возмещения по вкладам. По состоянию на 1 мая Фонд продолжал ликвидацию 86 банков.