Гройсман призвал Раду принять законы для "реактивного взлета" отечественной экономики

Премьер заявил, что в парламент уже переданы соответствующие законопроекты.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент в оставшиеся до очередных выборов в Верховную Раду пять месяцев принять законы, которые дадут существенный импульс для развития украинской экономики.

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Об этом он сказал, выступая в Верховной Раде.

"Мы говорим о европейской интеграции, это для нас важно, это важно для Украины. Это важно для украинцев, потому что такие европейские стандарты сделают жизнь украинских граждан лучше. У нас есть топ-законов, которые переданы в парламент, утверждена дорожная карта интеграции в Европейский Союз, гармонизации нашего законодательства. Мы еще пять лет будем гармонизировать?", - спросил премьер.

"Возможно, мы создадим целостный пакет, примем изменения в регламент работы украинского парламента и за неделю примем все законы, топ-35 по экономике?... Давайте сделаем это сегодня, у нас есть пять месяцев, чтобы мы приняли законы, и дали реактивный взлет украинской экономике", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 мая, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заявил о выходе фракции из коалиции.

Председатель Верховной Рады Парубий в свою очередь объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте текущего созыва.