Показатель дефицита госбюджета вырос почти вдвое - Минфин

За указанный период госбюджет получил 322,6 миллиарда гривень доходов, что на 4,3% ниже планового показателя.

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-апрель 2019 года составил 1,7 миллиарда гривень, что практически вдвое выше ранее обнародованного показателя дефицита на уровне 0,9 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, за указанный период госбюджет получил 322,6 миллиарда гривень доходов, что на 18,2% выше прошлогоднего показателя, но на 4,3% ниже планового.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины за январь-март 2019 года сведен с дефицитом 26,2 миллиарда гривень, что на 27% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.