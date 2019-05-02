Госбюджет Украины в этом году недополучил 16 миллиардов доходов

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета выросли на 18%.

Государственный бюджет Украины за январь-апрель 2019 года получил 322,566 миллиарда гривень доходов, что на 16,125 миллиарда гривень, или на 4,8% ниже планового показателя на этот период.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы госбюджета в январе-апреле выросли на 49,718 миллиарда гривень, или на 18,2%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины за январь-март 2019 года сведен с дефицитом в 26,2 миллиарда гривень, что на 27% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.