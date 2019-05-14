Монетизация субсидий стартовала успешно

С марта 2019 года в Украине стартовала реформа - монетизация субсидий на жилищно- коммунальные услуги.

Многие отраслевые специалисты и получатели субсидий изначально видели в монетизации большие риски, однако, по итогам первого месяца, можно четко сказать - опасения оказались напрасными.

В частности, представители компаний-поставщиков услуг ЖКХ боялись, что получатели субсидий превратно поймут назначение “живых” денег и и “забудут” рассчитаться за “коммуналку”.

Но, благодаря основательно подготовленной информационной кампании, разъяснениям всех вовлеченных сторон (Минсоцполитики, Пенсионного фонда, Ощадбанка, Укрпошты), на начало марта все получатели субсидий хорошо знали, каким способом будет выплачена субсидия и как именно необходимо распорядиться полученными деньгами.

Так, субсидианты заблаговременно получили письма с разъяснением, как именно они получат монетизированную субсидию. К примеру, пенсионеры - либо в отделениях Укрпошты вместе с пенсией, либо на пенсионную банковскую карточку. Не пенсионеры - на карточку Ощадбанка (если она уже открыта), или же денежным переводом в любом из выбранных отделений этого госбанка.

Приятной неожиданностью для многих стала информация, что при бережливом потреблении коммунальных услуг сэкономленные деньги можно использовать для своих нужд.

Людмила из Тернополя живет в доме с индивидуальным отоплением и к оплате услуг ЖКХ относится очень щепетильно: “Я уже давно приучила своих домочадцев очень экономно расходовать тепло для обогрева жилья. В этом месяце мы получили 3700 грн. субсидии и после всех обязательных выплат 1000 грн. осталась у нас. Я очень довольна”.

Предприятия - поставщики услуг также удовлетворены результатами первого месяца реформы. Уровень платежей не снизился, а благодаря частичному погашению счетов остатками безналичных субсидий в некоторых регионах сумма платежей превысила 100%.

Так, Андрей Коболев, председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” поделился мартовской статистикой оплаты за газ: ”На примере Кировоградской области, где большая часть людей покупает газ у Нафтогаза, видим, что потребители - субсидианты оплачивают ответственно. За февраль они использовали газ на общую сумму 132,1 млн грн., а оплатили за него 134,9 млн грн. (включая переплаты) – больше 100% стоимости … Это подтверждает наш давнишний, но актуальный и сейчас тезис - деньги надо доверять конкретным людям, а не компаниям-посредникам”.

Уже в первый месяц плюсы от монетизации субсидий стали очевидны как для государства, так и для каждого отдельного получателя субсидии. Здесь и экономия энергоресурсов, и возможность использовать государственную помощь более рационально, зарабатывая на экономии. В дальнейшем монетизированные субсидии могут стать хорошим подспорьем для реализации программ энергоэффективности, утепления домов.

Практика показала, монетизация субсидий - важная и успешная реформа.