В Китае пообещали ответить на заградительные пошлины США

В Пекине "с глубоким сожалением" заявили, что введут ответные пошлины.

С сегодняшнего дня стали действительными 25-процентные пошлины на импорт в США китайской продукции.

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Об этом сообщает Росбалт.

"По новому таможенному режиму под них попадают товары на 200 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Пекине "с глубоким сожалением" заявили, что введут ответные пошлины.

"КНР придется принять необходимые контрмеры", - подчеркнуло Минторговли страны.

При этом стороны в настоящее время проводят переговоры по вопросам торговли. Как сообщалось, президент Дональд Трамп решил поднять пошлины с 10 до 25% из-за того, что они продвигаются медленно.