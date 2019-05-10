В Китае пообещали ответить на заградительные пошлины США
13:49, 10 мая 2019Финансы
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В Пекине "с глубоким сожалением" заявили, что введут ответные пошлины.
Иллюстрация / REUTERS
С сегодняшнего дня стали действительными 25-процентные пошлины на импорт в США китайской продукции.
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Об этом сообщает Росбалт.
"По новому таможенному режиму под них попадают товары на 200 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Пекине "с глубоким сожалением" заявили, что введут ответные пошлины.
"КНР придется принять необходимые контрмеры", - подчеркнуло Минторговли страны.
При этом стороны в настоящее время проводят переговоры по вопросам торговли. Как сообщалось, президент Дональд Трамп решил поднять пошлины с 10 до 25% из-за того, что они продвигаются медленно.
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