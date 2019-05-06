Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая

Повышение импортных пошлин на китайские товары с 10 до 25 процентов Дональд Трамп объясняет "слишком медленными" переговорами между Вашингтоном и Пекином о двусторонней торговле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит 10 мая пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что в течение 10 месяцев Китай платил пошлины США в размере 25% на высокотехнологичную продукцию стоимостью 50 млрд долларов и 10% на 200 млрд других товаров.

"В течение 10 месяцев Китай платил в США пошлины в размере 25 процентов на высокотехнологичную продукцию стоимостью 50 млрд долларов США, и 10 процентов на другие товары стоимостью 200 млрд. А в пятницу 10 процентов возрастут до 25", - написал Трамп.

Читайте такжеСМИ рассказали о «новом торговом оружии» Трампа

Он добавил, что остальные товары в скором времени также будут облагаться.

"Другие товары на сумму $ 325 млрд, поставляемых Китаем в нас, пока пошлиной не облагаются, но скоро будут - на уровне 25 процентов", - добавил американский лидер.

Такой шаг со стороны Вашингтона Трамп объяснил "очень медленными" переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт между двумя ведущими экономиками мира.

Напомним, Си Цзиньпин и Дональд Трамп договаривались о том, что США не будут поднимать ввозные пошлины на китайские товары с 10% до 25%, о чем ранее объявлял Вашингтон.