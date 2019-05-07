Зеленский передал свой бизнес партнерам с гарантией возврата через пять лет

Бизнес-партнер новоизбранного президента сообщил, что Зеленский будет продолжать получать дивиденды.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский передал свой бизнес в управление бизнес-партнерам с гарантией возврата через пять лет.

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Об этом сообщил бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир в интервью изданию theБабель.

"Он вышел. Может, там одна-две подписи остались. Отдал кому-то свою долю. Может мне, может Борису, я не помню. Это настолько неважно, потому что ни я, ни Борис его точно не подставим и не подведем", - сказал Шефир.

Шефир добавил, что Зеленский будет продолжать получать доходы от бизнеса, а после окончания президентства получит назад свою долю в бизнесе.

"Отдал какое-то право голоса, влияние. Он будет получать дивиденды от роялти, какие-то бренды остались на нем. У нас есть договоренность, что мы вернем его долю по истечении пяти лет", - сказал Шефир.

Напомним, Сергей и Борис Шефиры вместе с Зеленским как партнеры построили бизнес "Студии Квартал 95". Зеленскому принадлежат ООО "Киноквартал", ООО "Студия Квартал-95" и доли в ряде других компаний.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Владимира Зеленского победителем президентских выборов. По данным ЦИК, во втором туре за Зеленского проголосовали 13541528 избирателей, составляет 73,22%, за Петра Порошенко - 4522450 избирателей составляет 24,45%.