Два украинца задекларировали более миллиарда гривень доходов за 2018 год

Всего украинцы задекларировали 47 миллиардов гривень доходов, что на 45% больше, чем в 2017 году.

В Украине подходит к завершению декларационная кампания 2019, в ходе которой доходы в размере более 1 миллиарда гривень за 2018 год задекларировали 2 человека.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

"Это - киевляне, которые получили доходы за пределами Украины. Общая сумма определенных ими до уплаты налогов - более 1,1 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 25 апреля значительно увеличилось количество поданных деклараций.

Всего в рамках декларационной кампании граждане подали 352 тысячи деклараций, в которых задекларировали 47 миллиардов гривень доходов, полученных в 2018 году. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма задекларированного выросла на 45%.

Также вдвое увеличилась сумма согласованных к уплате налоговых обязательств: по налогу на доходы физических лиц - на 1 миллиард гривень, военного сбора - на 167 миллионов гривень.

В ГФС напомнили, что кампания декларирования доходов за 2018 год заканчивается 2 мая.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 73,1 миллиарда гривень полученных доходов за 2017 год, что на 16% больше показателя предыдущего года. При этом количество миллионеров выросло на 18,6% - до 4817 человек.