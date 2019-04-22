Гривня укрепилась после выборов на 16 копеек

Гривня на межбанке 22 апреля укрепилась к доллару на 16 копеек – до 26,66/26,69 грн/долл.

В понедельник, 22 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,66/26,69 грн/долл., что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,00/30,03 грн/евро, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2677.5371 (22 апреля – 2685.3970)

100 EUR – 3012.2292 (22 апреля – 3021.0716)