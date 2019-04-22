Валюта подорожала: официальные курсы

Официальный курс НБУ на 22 апреля: 100 USD – 2685.3970 грн; 100 EUR – 3021.0716 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2685.3970 (19 апреля – 2683.7655)

100 EUR – 3021.0716 (19 апреля – 3019.2362)

Как сообщает УНИАН, 19 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,81/26,85 гривни/доллар, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,15/30,19 гривни/евро, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.