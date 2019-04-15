Украина продолжает выполнять условия для получения 500 миллионов евро от Евросоюза - Минфин

Глава министерства Маркарова отметила, что законопроекты по реформе таможни находятся на рассмотрении парламента.

Украина находится в процессе выполнения условий для получения второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза на 500 млн евро.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на итоги встречи главы министерства Оксаны Маркаровой с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в ходе ежегодных весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне (США).

«Уже сегодня мы уверенно идем по пути выполнения обязательств, необходимых для предоставления Украине второго транша макрофина. Важные законопроекты Минфина по реформе таможни еще находятся на рассмотрении парламента, однако мы надеемся на их скорое утверждение», - отметила Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

15 марта в Минфине сообщили, что в Украине работает оценочная миссия Евросоюза по вопросу предоставления нашей стране второго транша макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро, прогнозируя получение этих средств не ранее апреля.