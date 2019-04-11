"Ощадбанк" отсудил у строительной компании 700 миллионов гривень

Компания считала свои обязательства перед банком прекращенными, поскольку банк обратил взыскание на предмет ипотеки.

Верховный cуд Украины отказал компании "ТММ Энергобуд" в удовлетворении кассационной жалобы на предыдущие решения судов о признании законности требований государственного "Ощадбанка" на сумму почти 700 миллионов гривень.

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Как сообщила пресс-служба "Ощадбанка", компания считала свои обязательства перед банком прекращенными, так как банк обратил взыскание на предмет ипотеки во внесудебном порядке.

По информации банка, суд поставил точку в этом споре и выразил позицию, что банк реализовал законное право в соответствии Законом Украины "Об ипотеке".

Справка УНИАН. "Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Компания "ТММ Энергобуд" работает на рынке Украины с 2005 года и специализируется на строительстве.