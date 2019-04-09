Украина в 2018 году получила рекордные $14 миллиардов переводов - Всемирный банк

Наша страна является крупнейшим получателем денежных переводов в регионе "Европа и Центральная Азия".

Украина в 2018 году получила рекордный объем денежных переводов в размере 14 миллиардов долларов, что на 19% больше показателя 2017 года.

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Как говорится в обзоре Всемирного банка о миграции, наша страна является крупнейшим получателем денежных переводов в регионе "Европа и Центральная Азия", в котором объем денежных переводов в 2018 году вырос на 11% - до 59 миллиардов долларов.

По оценкам Всемирного банка, рост переводов в Украину обусловлен как пересмотром методологии их оценки, так и ростом спроса соседних стран на рабочих-мигрантов.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил 10,888 миллиарда долларов, что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.

Наибольший объем частных денежных переводов в Украину поступает из Польши, России, США, Чехии и Италии. При этом, по сравнению с показателем предыдущего года, объем поступлений из Польши вырос на 16,4%, в то время как из России – сократился на 26,6%.