В мировой экономике начался период "синхронного замедления" - аналитики

Пока речь не идет о наступлении рецессии, однако темпы глобального экономического роста снижаются, и этот процесс сложно обратить вспять.

Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период "синхронного замедления".

Полный текст исследования размещен на сайте Brookings, передает РБК.

Индикаторы настроений субъектов экономики и базовые статистические показатели ухудшаются. Пока речь не идет о наступлении рецессии, однако темпы глобального экономического роста снижаются, и этот процесс сложно обратить вспять. Значимое влияние на негативные показатели оказывают геополитическая неопределенность и торговые войны.

В странах с развитой экономикой, констатируют авторы отчета, сохраняется высокий уровень госдолга. Это препятствует применению налоговых и бюджетных методов стимулирования роста экономики.

В США снижаются темпы роста таких базовых показателей, как занятость и розничные продажи. В конце марта эксперты обратили внимание на инверсию кривой доходности в госбумагах США: доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям. Это, как в 2018 году указывали авторы исследования Федерального резервного банка Сан-Франциско, может быть индикатором предстоящей экономической рецессии.

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Темпы экономического роста в Европе снижаются вслед за экономикой Германии, которую авторы называют "локомотивом еврозоны". 31 января Министерство экономики и энергетики Германии резко сократило прогноз по росту экономики страны с 1,8 до 1% в 2019 году, связав это с последствиями Brexit и торговыми конфликтами США и Китая.

Еврокомиссия оказалась менее пессимистична, но прогноз по росту немецкой экономики также снизила, с 1,8 до 1,1%. По сравнению с ноябрьским прогнозом в феврале Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны, кроме Греции и Мальты. Прогноз по росту ВВП всей еврозоны понижен с 1,9 до 1,3%.

В целом Brookings выделяет три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту. Первый - потеря импульса роста в развитых экономиках, что окажет прямое влияние на объемы импорта и трансграничные потоки товаров. Второй - ухудшение потребительских настроений и индексов делового климата, ведущее к снижению спроса и падению инвестиций в производственный капитал. Третий фактор - геополитические риски, в том числе рост популизма.

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению старшего экономиста Moody’s Analytics Марка Занди, мировая экономика "с высокой вероятностью" впадет в рецессию, если США и Китай не достигнут торгового соглашения в течение трех месяцев. Еще один риск, с которым сталкивается мировая экономика, - это возможность выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения.