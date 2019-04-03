В Moody's не исключают начала глобальной рецессии в ближайшее время из-за США и Китая

Еще один риск, с которым сталкивается мировая экономика, - это возможность выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения.

Мировая экономика "с высокой вероятностью" впадет в рецессию, если США и Китай не достигнут торгового соглашения в течение трех месяцев.

Об этом заявил CNBC старший экономист Moody’s Analytics Марк Занди, передает capital.ua.

"Деловые настроения во всем мире чрезвычайно хрупки", - сказал экономист. По его словам, недавний опрос, проведенный Moody’s, показал, что доверие среди компаний было самым слабым с момента окончания финансового кризиса десять лет назад.

"Бизнес действительно на грани, и я думаю, что это из-за этой торговой войны. И если она не будет прекращена в ближайшие два-три месяца, я думаю, что глобальная рецессия весьма вероятна", - заявил Занди.

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Если переговоры между США и Китаем сорвутся и закончатся без торговой сделки, это может еще больше навредить деловым настроениям и подтолкнуть компании к сокращению найма. Когда это произойдет, безработица увеличится и потребители потеряют веру в экономику, пояснил Занди.

"Разница между растущей экономикой и рецессией заключается в вере - вере в то, что с экономикой все будет в порядке. И если вы потеряете веру, никакие центральные банки не вернут это. Это рецессия", - подчеркнул Занди.

Еще один риск, с которым сталкивается мировая экономика, - это возможность выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения. Занди сказал, что его "очень субъективное" предположение состоит в том, что вероятность "жесткого" Brexit высока: экономист оценивает ее как один к трем.

"В случае Brexit без сделки..., конечно, экономика Великобритании и экономика ЕС будут в рецессии, и я думаю, что остальная часть мировой экономики будет недалека от этого", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, аналитики JPMorgan считают, что новый финансово-экономический кризис в мире произойдет в 2020 году. Продолжительность следующего кризиса аналитики прогнозировать не берутся.