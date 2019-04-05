В понедельник в Украине подешевеют доллары и евро

Официальный курс НБУ на 8 апреля: 100 USD – 2676,8706 гривни; 100 EUR – 3006,9287 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2676,8706 (5 апреля – 2702,2033)

100 EUR – 3006,9287 (5 апреля – 3031,6019)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 5 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,66/26,70 гривни/доллар, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,93/29,97 гривни/евро, что на 17 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Учитывая установленный официальный курс, гривня в первую неделю апреля укрепилась к доллару США на 1,6%, к евро – также на 1,6%.