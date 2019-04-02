Гривня обесценилась к доллару на 20 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 12 копеек.

Во вторник, 2 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,18/27,23 грн/долл., что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,44/30,49 грн/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 3 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,97 грн/долл., к евро – на уровне 30,21 грн/евро.