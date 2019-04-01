Во вторник в Украине подешевеет валюта: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 2 апреля: 100 USD – 2719,0867 гривни; 100 EUR – 3055,1658 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2719,0867 (1 апреля - 2720,9103)

100 EUR - 3055,1658 (1 апреля - 3056,9427)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 1 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,98/27,03 гривни/доллар, что на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,31/30,37 гривни/евро, что также на 30 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 2 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,19 гривни/доллар, к евро - на уровне 30,55 гривни/евро.