Ахметов с 2014 года купил активов на 22 миллиарда - СМИ

В виртуальной копилке бывшего донецкого миллиардера появились новые облэнерго, шахты, солнечные электростанции, металлургические заводы, химическое производство.

С 2014 года года компании украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрели активов на сумму примерно 22 млрд грн.

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Об этом говорится в материале журнала НВ.

"В виртуальной копилке бывшего донецкого миллиардера появились новые облэнерго, шахты, солнечные электростанции, металлургические заводы, химическое производство. И если по состоянию на 1 мая 2016 го международное агентство Bloomberg оценивало состояние Ахметова в $ 4,26 млрд, то сейчас оно составляет уже $6,23 млрд", - говорится в материале.

Структуры Ахметова, в частности, принялись расширять свою долю еще и на рынке дистрибуции электричества. В начале января этого года ДТЭК купил 94% акций "Киевоблэнерго" и 68% акций "Одессаоблэнерго" у российской компании VS Energy. По подсчетам Андрея Геруса, главы Ассоциации потребителей энергетики, сделки обошлись миллиардеру примерно в $ 250 млн.

Еще раньше, в августе 2017-го, ДТЭК скупил миноритарные доли в пяти сбытовых компаниях - "Днепроблэнерго", "Днепрэнерго", "Киевэнерго", "Донецкоблэнерго" и "Западэнерго", нарастив свою долю в них до 100%. В этих сделках только акции "Днепроблэнерго" были куплены по рыночной цене, остальные - существенно дешевле рыночной, говорит Герус. После всех этих сделок ДТЭК будет контролировать 57% передачи и сбыта электроэнергии в стране.

Кроме этого, по данным Concorde Capital, объединяющий активы Ахметова в горно-металлургическом секторе холдинг "Метинвест" в августе 2018-го приобрел за $ 421 млн контрольный пакет в Шахто­управлении Покровское - крупнейшем производителе коксующегося угля в стране. Причем вначале долги этого предприятия скупила инвесткомпания ICU, а затем Покровское перешло к "Метинвесту". В пресс-службе Ахметова говорят же, что Метинвест купил только 24,99% акций Шахтоуправления Покровское и Свято-Варваринской обогатительной фабрики за $190 млн.

Как сообщал УНИАН, в рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes попали семь украинцев. Самым богатым из них является владелец «Метинвеста», СКМ и ДТЭК Ринат Ахметов. Согласно данным Forbes, за год Ахметов увеличил свое состояние на 500 млн долларов и поднялся в рейтинге сразу на 62 позиции, заняв 272-е место в рейтинге.