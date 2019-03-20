Гривня "развернулась" в сторону укрепления

Гривня на межбанке 20 марта укрепилась к доллару на 7 копеек. Котировки гривни к евро выросли на 6 копеек.

В среду, 20 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,19/27,22 грн/долл., что на 7 копеек выше закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,88/30,91 грн/евро, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 21 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,17 грн/долл., к евро – на уровне 30,85 грн/евро.