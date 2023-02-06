Считается, что возобновление спроса в Китае перекроет его снижение в других наиболее развитых странах мира.

В понедельник, 6 февраля, выросла стоимость нефти. Причина заключается в надеждах, что возобновление спроса в Китае, крупнейшем импортере "черного золота", может перекрыть его падение на Западе и в других наиболее развитых странах. В них прогнозируется снижение потребления топлива на фоне замедлившегося развития экономики.

Как сообщило издание Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента, или 0,4%, на открытии торгов. Стоимость составила $80,26 за баррель. Аналогично поднялись в цене фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI). Зафиксирован рост на 22 центра (0,3%) до $73,61 за баррель.

В прошлую пятницу на закрытии торгов стоимость фьючерсов Brent и WTI упала сразу на 3% на фоне выхода статистики о безработице в США. Она снизилась до 3,4%, из-за чего возникли опасения, что Федеральная резервная система (ФРС) будет и дальше повышать процентные ставки по кредитам. Риски продолжения ужесточения монетарной политики в Штатах укрепили доллар. А рост индекса главной мировой валюты зачастую снижает спрос на деноминированную в долларах нефть среди покупателей, которые платят не "зелеными".

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В воскресенье исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что снятие коронавирусных ограничений в Китае и повышение спроса станет ключевым драйвером роста цен на нефть. Как считают в организации, половина мирового спроса на нефть в 2023 году припадет на КНР, где наблюдается нехватка авиационного топлива.

По мнению Бирола, в зависимости от роста спроса в Поднебесной странам-членам ОПЕК может понадобиться пересмотреть свое решение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в день, принятое в прошлом году. Однако высокие процентные ставки — это все еще серьезное ограничение для роста экономики и спроса на топливо.

Нефтяные ограничения для России: последняя информация

В Европейском Союзе ввели запрет на покупку дизельного топлива и нефтепродуктов из России. Это должно снизить зависимость стран ЕС от государства-агрессора в энергетическом секторе.

Япония ввела "потолок" цен на российскую нефть в соответствии с решением "Большой семерки". Речь идет о покупке "черного золота" не дороже 100 и 45 долларов в зависимости от марки.

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