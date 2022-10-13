Президент подчеркивает, что это нужно исключительно для сохранения нормальной работы всей энергосистемы в условиях, когда производство электричества снизилось.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что украинцам стоит продолжать распределять потребление электричества по часам суток, чтобы в пиковые часы как можно меньше использовать технику, что требует значительного объема электричества.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"По всей стране сегодня продолжилось восстановление после двухдневной российской ракетной атаки. Тогда были повреждены энергообъекты на территории 12 областей и в столице. По состоянию на это время полностью восстановлена техническая возможность поставки электричества в большинстве областей. В четырех регионах работы продолжаются ремонты должны завершиться в ближайшее время", - отметил глава государства.

Видео дня

Зеленский добавил, что энергетики в некоторых городах и районах вынуждены применять графики стабилизационных отключений.

"Это нужно исключительно для сохранения нормальной работы всей энергосистемы в таких условиях - в условиях, когда производство электричества снизилось", - сказал он.

Глава государства поблагодарил украинцев, которые отнеслись к этой ситуации сознательно и делают свой очень важный вклад в обеспечение нормальной работы энергосистемы Украины.

"Следует продолжать распределять свое потребление электричества по часам суток, чтобы в пиковые часы как можно меньше использовать технику, что требует значительного объема электричества", - призвал Зеленский.

Ситуация с электроснабжением: что известно

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила ракетные атаки на 13 областей Украины и город Киев. В результате этого погибли 20 человек, травмировано 108. Повреждения получили 205 объектов, в частности, 45 домов, 30 многоэтажных домов и объекты критической инфраструктуры. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

За три дня массированных ракетных обстрелов территории Украины повреждены 28 объектов энергетической инфраструктуры в различных регионах страны. Удары наносились как по генерации, так и по распределению электроэнергии.

Из-за разрушения энергетической инфраструктуры Украина уже прекратила экспорт электроэнергии, чего не делала даже когда от энергосистемы отсоединили Запорожскую АЭС-самую мощную в Европе. В компании "Укрэнерго" призвали потребителей экономить электроэнергию утром с 8 до 11 часов и вечером - с 17-ти до 23-й. Это нужно, чтобы специалисты отремонтировали оборудование, поврежденное в результате ракетных обстрелов. Также в правительстве призвали украинцев запасаться теплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками на случай отсутствия энерго - и теплоснабжения из-за возможных ракетных обстрелах.

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