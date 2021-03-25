Счетчики должны быть установлены в указанный срок у потребителей, использующих газ для приготовления пищи.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым продлевается срок установки счетчиков потребления природного газа на два года, до 1 января 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Целью документа является улучшение работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи.

В ОП отметили, что документ предусматривает продление до 1 января 2023 года срока установления компаниями, осуществляющими распределение газа на соответствующей территории, счетчиков в квартирах потребителей, где газ используется только для приготовления пищи. Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.

Кроме того, согласно закону, газораспределительные компании будут обязаны ежеквартально представлять Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отчет об установке счетчиков газа или прекращении распределения газа потребителям, которые отказались от их установки.

В свою очередь, НКРЭКУ должна будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями указанных обязанностей.

Кабинету министров в трехмесячный срок поручено разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.

Что этому предшествовало

Верховная Рада в конце 2017 года перенесла предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Весной 2020 года в Министерстве энергетики сообщили, что потребители, использующие газ только для приготовления пищи, с января 2021 года будут получать голубое топливо только при наличии прибора учета, который должен быть установлен газораспределительной компанией либо за счет средств бюджета.

17 февраля 2021 года законопроект №4248-1 был принят в первом чтении.

5 марта 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон, которым продлевается срок установки счетчиков потребления природного газа на два года, до 1 января 2023 года.

По предварительным оценкам, таких домохозяйств без счетчиков в Украине более 2 миллионов.

Ранее Верховная Рада уже переносила конечные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

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Автор: Анна Бредихина