В Одессе и Одесском районе ветровая генерация позволяет получать дополнительную электроэнергию при сетевых ограничениях.

Одесса смогла получить дополнительную электроэнергию благодаря большому количеству солнечных и ветровых электростанций в области, заявил генеральный директор ДТЭК одесские электросети Дмитрий Григорьев.

"В Одесской области очень много солнечных электростанций. Есть ветровые электростанции, и именно эти объекты генерации помогают нам получать дополнительные мегаватт/ часы, которые распределяются между клиентами в этом нашем Одесском энергоузле", — сказал он.

Григорьев отметил, что именно в Одессе и Одесском районе ветровая генерация позволяет получать дополнительную электроэнергию при сетевых ограничениях.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блэкаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.