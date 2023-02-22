Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

В четверг в Киеве и трех областях Украины свет не будут выключать.

Как сообщает ДТЭК, на 23 февраля компания "Укрэнерго" не предоставляла ограничений потребления электроэнергии.

"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако вследствие повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику", - говорится в сообщении.

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В ДТЭК также уточнили, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

Ситуация со свет в Украине: детали

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С тех пор по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение. Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет и пока не прогнозируется. Лимиты потребления электроэнергии на сегодня в областях не доводились.

Вчера в связи с ухудшением погоды в Киевской области возможны были аварийные отключения света.

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