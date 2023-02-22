Сообщается об ограничении электроснабжения в 137 населенных пунктах из-за повреждения сетей вследствие непогоды, а также в Одессе и Одесском районе в связи с ремонтными работами.

Дефицита мощности в энергосистеме Украины нет и пока не прогнозируется. Лимиты потребления электроэнергии на сегодня в областях не доводились.

Как НЭК "Укрэнерго" сообщает в Telegram, в то же время сообщается об ограничении электроснабжения в отдельных населенных пунктах из-за повреждения сетей вследствие непогоды.

"В энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии осуществляется в незначительных объемах благодаря стабилизации электроснабжения в стране", - информируют в "Укрэнерго".

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"Из-за повреждения сетей операторов системы распределения, вызванных неблагоприятными погодными условиями (шквальный ветер), без электроснабжения остаются 137 населенных пунктов в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Ремонтные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Также в Одессе и Одесском районе остаются сетевые ограничения из-за повреждения оборудования на подстанциях НЭК "Укрэнерго" в результате предыдущих ракетных ударов и атак дронами. Это приводит к необходимости применения графиков почасовых отключений для избежания перегрузки оборудования, которое остается в работе.

В то же время в "Укренего" напомнили, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.

"Кроме АЭС, остальные электростанции - это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы", - отметили в "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в результате ракетных и дроновых атак, а также из-за оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

18 февраля россияне атаковали Украину ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Из-за угрозы ракетной атаки в ряде областей Украины применялись экстренные отключения света.

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