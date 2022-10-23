На сегодня в газохранилищах хранится около 14,2 млрд кубов газа.

В газохранилищах Украины достаточно газа, чтобы пройти зиму.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, несмотря на обстрелы, в Украине начался отопительный сезон, в большинстве городов уже началось подключение тепла.

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"Сейчас у нас в газохранилищах около 14,2 млрд кубов газа, и этого абсолютно достаточно, чтобы стабильно пройти эту зиму", - отметил Шмыгаль.

Риски повреждения газотранспортной системы Украины

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может устроить теракт, чтобы вывести из строя украинскую газотранспортную систему и требовать от Европы запуска своего газопровода "Северный поток-2".

17 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета ЕС по иностранным делам предупредил Евросоюз, что президент РФ Владимир Путин готовится нанести ракетные удары по украинской газотранспортной системе и "Турецкому потоку".

Кулеба призвал страны ЕС ускорить предоставление Украине систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также обеспечить постоянство поставки ракет и боеприпасов к ним.

По его словам, единственный способ упредить этот сценарий заключается в том, чтобы государства ЕС уже сейчас заняли твердую позицию и донесли до России: снятия санкций и запуска "Северного потока-2" не будет ни при каких условиях.

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