Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции "Шельфы северных морей".
"Украина может стать – и, я в это верю, - станет одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете не допустить больше таких ценовых кризисов", - сказал он.
Так, по словам Зеленского, Украина имеет уникальную систему газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров вблизи с границей Европейского Союза. Европейцы могут ими пользоваться.
"Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично - используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодня, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов. Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим вас хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина также имеет значительные залежи природного газа. По словам президента, украинские месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как и месторождения Норвегии.
"Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине. Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны", - продолжил Зеленский.
Он отметил, что Украина готовится увеличить экспорт электричества странам Евросоюза.
"Несмотря на войну, во время войны мы обеспечиваем этот экспорт, и наше электричество значительно дешевле, чем сейчас есть на рынке. Мы реально можем помочь преодолеть кризис стоимости жизни в соседних с нами странах ЕС", - подчеркнул президент.
Также он призвал инвестировать в производство "зеленой" энергии и "зеленого" водорода в Украине.
"Наше государство – одна из лучших локаций для обеспечения всей Европы "зеленой" энергией и "зеленым" водородом. У нас есть все для этого – достаточно площадей, хороший ветер, хорошее солнце, а также готовая энергетическая логистика – это мощные линии электропередачи, это газопроводы, которые могут быть использованы для водорода – конечно, после соответствующей модернизации", - добавил Зеленский.
"Независимость Европы от России, в частности в энергетике, имеет фундаментальное значение для всех европейцев. И мы не впервые говорим, что вместе с Украиной Европа способна сделать гораздо больше, чем с Россией", - подчеркнул президент.
Война в Украине и ситуация с газом:
4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ.
Впоследствии в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.
Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касалось более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.
1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.
2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.
3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.
23 июня 2022 года появилась информация о том, что Евросоюз нашел замену российскому газу.
28 июня Литва запретила импорт российского газа.
8 июля транзит российского газа через Украину достиг исторического минимума.
11 июля стало известно о том, что во Франции переводят котлы на мазут на случай остановки поставок российского газа.
17 июля в Германии заявили, что не смогут пережить следующую зиму без российского газа.
6 августа Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.
29 августа 2022 года стало известно о том, что Германия и Дания объединились, чтобы избавиться от российского газа.
В тот же день, 29 августа, в Европе было зафиксировано падение цен на газ.
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