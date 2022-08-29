Украина имеет значительные залежи природного газа, достаточно свободных объемов газовых хранилищ и может увеличить экспорт электроэнергии.

Украина может стать одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции "Шельфы северных морей".

"Украина может стать – и, я в это верю, - станет одним из гарантов энергетической безопасности Европейского континента. Вместе с Украиной вы сможете не допустить больше таких ценовых кризисов", - сказал он.

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Так, по словам Зеленского, Украина имеет уникальную систему газохранилищ объемом более 30 миллиардов кубометров вблизи с границей Европейского Союза. Европейцы могут ими пользоваться.

"Нас спрашивают: как можно помочь? Вот так практично - используйте наши газохранилища уже в этом сезоне. На сегодня, например, у нас свободный объем – 15 миллиардов кубов. Для Украины необходимо 3 миллиарда дополнительного резерва, который мы просим вас хранить у нас, а еще 12 миллиардов кубометров – это может быть газ, необходимый зимой для безопасности всей Европы. Вы можете помочь нам. И это будет вашей помощью и нам, и себе", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина также имеет значительные залежи природного газа. По словам президента, украинские месторождения газа могут играть для Европы такую же стабилизационную роль, как и месторождения Норвегии.

"Мы приглашаем всех инвесторов, подрядчиков и сервисные компании приходить в добычу газа в Украине. Хотите прагматично помогать нам – пожалуйста, это инструмент. Получать лицензии, заключать соглашения о разделе продукции, осуществлять разведку и бурение. Мы были бы вам благодарны", - продолжил Зеленский.

Он отметил, что Украина готовится увеличить экспорт электричества странам Евросоюза.

"Несмотря на войну, во время войны мы обеспечиваем этот экспорт, и наше электричество значительно дешевле, чем сейчас есть на рынке. Мы реально можем помочь преодолеть кризис стоимости жизни в соседних с нами странах ЕС", - подчеркнул президент.

Также он призвал инвестировать в производство "зеленой" энергии и "зеленого" водорода в Украине.

"Наше государство – одна из лучших локаций для обеспечения всей Европы "зеленой" энергией и "зеленым" водородом. У нас есть все для этого – достаточно площадей, хороший ветер, хорошее солнце, а также готовая энергетическая логистика – это мощные линии электропередачи, это газопроводы, которые могут быть использованы для водорода – конечно, после соответствующей модернизации", - добавил Зеленский.

"Независимость Европы от России, в частности в энергетике, имеет фундаментальное значение для всех европейцев. И мы не впервые говорим, что вместе с Украиной Европа способна сделать гораздо больше, чем с Россией", - подчеркнул президент.

Война в Украине и ситуация с газом:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ.

Впоследствии в Евросоюзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касалось более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что к концу 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

23 июня 2022 года появилась информация о том, что Евросоюз нашел замену российскому газу.

28 июня Литва запретила импорт российского газа.

8 июля транзит российского газа через Украину достиг исторического минимума.

11 июля стало известно о том, что во Франции переводят котлы на мазут на случай остановки поставок российского газа.

17 июля в Германии заявили, что не смогут пережить следующую зиму без российского газа.

6 августа Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

29 августа 2022 года стало известно о том, что Германия и Дания объединились, чтобы избавиться от российского газа.

В тот же день, 29 августа, в Европе было зафиксировано падение цен на газ.

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