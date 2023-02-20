Оценка аналитиков показывает увеличение российского ядерного экспорта за последний год.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Запад ввел санкции в отношении агрессора, однако эти санкции не затронули атомную отрасль РФ.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на базирующийся в Лондоне Королевский институт объединенных вооружений (RUSI), атомная отрасль агрессора зарабатывает большие деньги благодаря клиентам в Европе.

Согласно отчету, экспорт энергоносителей является одним из важнейших источников дохода Кремля, и Запад не смог ограничить его санкциями во всех секторах. Оценка аналитиков показывает увеличение российского ядерного экспорта за последний год. Авторы отмечают, что данные являются не полными, так как с момента нападения на Украину Россия закрыла информацию о своем экспорте.

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По мнению авторов, российский "Росатом" мог заработать на экспорте в 2022 году на 20 процентов больше, чем в до вторжения в Украину.

10-й пакет санкций

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила десятый пакет санкций против РФ.

Страны ЕС просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

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