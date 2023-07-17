Предложение будет изложено на конференции в Токио во вторник, 18 июля.

Япония намерена создать глобальный запас природного газа, аналогичный аварийному резерву в нефтяном секторе, чтобы избежать дефицита в будущем и стабилизировать цены.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, правительство Японии предложит Международному энергетическому агентству создать систему хранения запасов газа для стран-членов. Предложение будет изложено на конференции в Токио во вторник, 18 июля.

Как говорится в материале, правительство Японии стремится к тому, чтобы его предложение о запасах газа было включено в повестку дня министерской встречи МЭА в феврале. МЭА уже требует от стран-членов, таких как США и Япония, иметь запас нефти на случай чрезвычайных ситуаций, эквивалентный как минимум 90 дням чистого импорта на случай чрезвычайной ситуации, и предложение Японии направлено на создание аналогичной стратегии для газа.

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Ситуация с газом в Европе

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ.

Европа смогла уменьшить свою зависимость от российского газа.

В апреле 2023 года впервые за 10 лет запасы газа в хранилищах ЕС достигли рекордного уровня. К началу апреля хранилища блока были заполнены на уровне 55,7%, что является самым высоким уровнем по меньшей мере с 2011 года. Этот уровень также примерно на 20 процентных пунктов превышает средний показатель за предыдущие пять лет.

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