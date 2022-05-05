ЕС расценивал агрессию РФ как внутренний конфликт в Украине, в котором при поддержке России орудуют сепаратисты.

С начала полномасштабного военного вторжения России в независимую Украину изменилось отношение европейских стран к российскому газу и нефти.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

"Восемь лет назад, когда началось вторжение России в Украину, энергоресурсы под санкции не попали, это как раз и свидетельствует о том, что отношение европейского политикума к российской агрессии не было адекватным", - отметил Гончар.

Он также отметил, что торговля энергоресурсами была сознательно убрана из санкционного списка.

"Из санкционного режима была сознательно исключена торговля энергоресурсами. То есть в ЕС расценивали агрессию РФ как внутренний конфликт в Украине, в котором при поддержке России орудуют сепаратисты. За 8-летний период Россия увеличила объемы экспорта нефти и газа в ЕС", - отметил эксперт.

По словам Гончара, после полномасштабного вторжения России в Украину ситуация начала кардинально меняться.

"После 24 февраля этого года ситуация начала радикально меняться, однако мы не можем еще сказать, что этот процесс завершен. Тогда, когда будет введено полное энергетическое эмбарго против России, можно будет утверждать, что отношение ЕС претерпело кардинальные изменения. На третьем месяце масштабного вторжения в Украину в Евросоюз еще продолжается дискуссия об эмбарго на энергоносители. Это говорит о том, что эволюция европейской мысли еще не завершена, но она эволюционирует в позитивную сторону. В ЕС даже заговорили о дерусификации импорта энергоносителей", - заявил эксперт.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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