Коболев считает, что Европе нужно пережить ближайшую зиму без российского газа.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, полный отказ Европы от российских энергоносителей существенно приблизит победу Украины в этой войне.

Об этом в интервью НВ Бизнес заявил экс-глава НАК Нафтогаз-Украины Андрей Коболев.

Коболев читает, чтоЕвропе нужно пережить ближайшую зиму без российского газа.

"Они ее переживут без каких-либо потерь. Плюс будет изменение формата потребления газа. Плюс будет ввод альтернативных поставщиков на рынок", - отметил Коболев.

При этом он отметил, что отказ Европы от российского газа крайне важен для Украины.

"Украине для победы в войне нужно, чтобы российскую энергию из Европы полностью убрали. Это очень важно с точки зрения влияния на умы и головы русских чиновников. Этот шаг покажет ошибочность гипотезы, на которой они строят много геополитических процессов. Она заключается в том, что российские энергоносители настолько важны Европе, что им простят все: нападение на Украину, аннексию Крыма, Бучу, Мариуполь и т. д. Если они поймут, что это не так, то я надеюсь, что у них может произойти изменение поведения", - заявил Коболев.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.

По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.

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