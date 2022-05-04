На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины, полный отказ Европы от российских энергоносителей существенно приблизит победу Украины в этой войне.
Об этом в интервью НВ Бизнес заявил экс-глава НАК Нафтогаз-Украины Андрей Коболев.
Коболев читает, чтоЕвропе нужно пережить ближайшую зиму без российского газа.
"Они ее переживут без каких-либо потерь. Плюс будет изменение формата потребления газа. Плюс будет ввод альтернативных поставщиков на рынок", - отметил Коболев.
При этом он отметил, что отказ Европы от российского газа крайне важен для Украины.
"Украине для победы в войне нужно, чтобы российскую энергию из Европы полностью убрали. Это очень важно с точки зрения влияния на умы и головы русских чиновников. Этот шаг покажет ошибочность гипотезы, на которой они строят много геополитических процессов. Она заключается в том, что российские энергоносители настолько важны Европе, что им простят все: нападение на Украину, аннексию Крыма, Бучу, Мариуполь и т. д. Если они поймут, что это не так, то я надеюсь, что у них может произойти изменение поведения", - заявил Коболев.
Война в Украине:
24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
В конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.
В конце апреля Россия объявила о приостановлении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с отказом этих стран платить в рублях.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот шаг продемонстрировал ненадежность России как поставщика энергоносителей.
По данным издания Bloomberg, итальянский энергетический гигант Eni SpA готовится открыть рублевые счета в "Газпромбанке", однако ждет дальнейших указаний от власти относительно нового механизма оплаты газа от Кремля.
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