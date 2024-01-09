По словам Андрея Геруса, вероятность плановых отключений существует, но является достаточно низкой.

"Веерные" отключение электроэнергии в Украине в течение нынешней зимы пока не применялись, но в случае массированных ракетных атак и значительных повреждений энергетической инфраструктуры к такой практике могут вернуться. Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он отметил, что вероятность возвращения к плановым отключениям существует, но является достаточно низкой и зависит от того, какими будут ракетные атаки по отечественной энергосистеме.

"Поэтому полностью исключать такое, пожалуй, невозможно. Потому что если будет массированная атака, когда будут десятки и десятки ракет разного типа и дронов лететь по нашим энергообъектам, то какая-то вероятность этого существует", - подчеркнул Герус.

По его словам, по состоянию на середину января Украина смогла отказаться от "веерных" отключений электроэнергии, и вся работа нацелена на то, чтобы их не было и в дальнейшем.

"Ну и сейчас так просто поразить наши энергообъекты не удастся. У нас есть определенный запас прочности, у нас есть определенный запас энергооборудования. Поэтому вероятность таких отключений есть, но она достаточно низка", - резюмировал председатель профильного комитета.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины - последние новости

2 января в Киеве и области из-за ракетной атаки произошли отключения электроэнергии. В частности, свет исчез в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы.

Также УНИАН сообщал, что военный эксперт объяснил, почему РФ перестала массово бить по энергетической инфраструктуре Украины. По словам Давида Шарпа, Кремль понял, что в военном смысле это не будет иметь существенного значения, а не в военном смысле простимулирует западных союзников на существенное ускорение предоставления дополнительной помощи Украине.

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