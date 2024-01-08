По словам Давида Шарпа, Кремль понял, что в военном смысле это не будет иметь большого значения.

Российское руководство решило воздержаться от массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины с самого начала зимы, и этому есть несколько объяснений. Об этом в эфире Радио НВ сказал военный эксперт Дэвид Шарп.

По его словам, во-первых, Кремль понял, что в военном смысле это не будет иметь большого значения, а не в военном смысле со знаком "минус" для России простимулирует западных союзников на существенное ускорение предоставления дополнительной помощи Украине.

"То, что сейчас застряло, могло бы и не застрять, если бы россияне действовали таким образом. ... В прошлом году Россия за это поплатилась. Те же, например, системы Patriot, на мой взгляд, были поставлены Украине гораздо раньше, чем если бы Россия не трогала энергетическую систему Украины. А системы Patriot заставили россиян заплатить немалую цену. Это не только сбитые "кинжалы", но и сбитые самолеты, и влияние на происходящее на линии фронта", - считает эксперт.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины - последние новости

2 января в Киеве и области из-за ракетной атаки произошли отключения электроэнергии. Свет отсутствовал в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы.

Также УНИАН сообщал, что в конце декабря в результате мощного удара РФ по Украине произошли отключения света в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

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