У России есть ракеты для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

Россия в последние недели активно атакует украинские электростанции, используя дорогие высокоточные баллистические ракеты, при этом у Украины есть лишь несколько систем ПВО Patriot, способных их сбить, пишет Financial Times.

При этом, по оценкам представителя военной разведки Украины Андрея Черняка, у России достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

"Мы ожидали нападения в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, только что изготовлены", — сказал Черняк.

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При этом, по его словам, Россия по-прежнему использует дроны в больших количествах, но как более дешевый способ поразить другие части энергетической системы, такие как трансформаторы.

Удары РФ по энергоинфраструктуре Украины

Ранее FT писал, что Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, по сравнению с зимним периодом 2022-2023 годов. Теперь российские оккупанты концентрируют атаки на регионах, менее защищенных, чем Киев.

Отмечается, что количество ракет, использованных во время атаки зимой 2022-23 годов, сейчас направлено на пять-шесть энергетических объектов в одном регионе с целью полного их уничтожения.

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